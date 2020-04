Il negozio di abbigliamento è chiuso per via del Covid, la proprietaria presenta gli ultimi arrivi via facebook, in diretta

Nella quarantena imposta dal coronavirus il piccolo commercio è sicuramente uno dei settori che ha subito maggiormente le conseguenze del lockdown. Per reagire a questa clausura il "Red Carpet" di Elce, piccolo ma assai conosciuto negozio di abbigliamento femminile nel cuore del quartiere universitario perugino, ha pensato di organizzare una diretta via facebook con le proprie clienti per presentare alcune novità della mai decollata stagione primavera-estate 2020. Il risultato è stato sorprendente: migliaia di collegamenti e visualizzazioni e decine di messaggi di affetto delle clienti in "astinenza" da ritorno alla normalità. "Il mio negozio di fatto è chiuso dal 10 di marzo - dichiara la titare Francesca Gargamelli - e in questo mese e mezzo di quarantena molte clienti mi avevano contattato per poter visionare le novità stagionali. Così ho deciso di rimettere piede nel negozio dopo 40 giorni ed ho pensato di organizzare questa iniziativa pubblicizzando la diretta nella bacheca della pagina facebook e mandano in giro un po' di messaggi via whatsapp alle amiche". "I numeri della diretta hanno sorpreso anche me - conclude Francesca Gargamelli - ma la cosa più significativa ed appagante è stata quella di aver offerto a molte amiche la possibilità di uno svago pomeridiano di mezz'ora uscendo anche solo virtualmente dalle mura domestiche. Eh sì perché il Red Carpet fin dalla sua apertura nel 2010 non è stato mai un semplice negozio di abbigliamento femminile ma piuttosto un punto di riferimento dove l'occasione di provare ed acquistare abiti è stato il pretesto per scambiare piacevoli chiacchiere tra amiche". L'iniziativa verrà sicuramente replicata nei prossimi giorni in attesa della probabile riapertura di maggio.