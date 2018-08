Incendio in via Amerigo Feliziani, località San Matteo. Vigili del fuoco avvertiti ore 13:20 sono immediatamente intervenuti e non senza difficoltà hanno spento le fiamme e messa in sicurezza l'area. Non si conoscono al momento le cause dell'incendio. I Vigili del Fuoco stanno indagando sull'accaduto.