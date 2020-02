Controlli anti-furti in Altotevere dell'Arma: auto, locali e due sospetti finiti in Caserma

Controlli a tappeto in Altotevere da parte dei carabinieri della Compagnia di Città di Castello. Obiettivi: arginare il fenomeno dello spaccio della droga e il contrasto ai furti in appartamento. Le pattuglie hanno in particolare battuto una vasta area attorno al comune di Umbertide, poi si è concentrato su quell’abitato, dove nei giorni scorsi si sono registrati diversi furti. Il bilancio dell'Arma è di 21 veicoli controllati, 55 persone identificati e numerose perquisizioni. Sono stati controllati anche gli avventori di alcuni locali per verificare la presenza di sostanze stupefacenti. Due persone sono finite nel mirino dei Carabinieri per ulteriori accertamenti.