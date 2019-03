Alta Velocità verso Sud: collegamento Perugia-Reggio Calabria, il Comune dice sì

E il consiglio comunale di Perugia dice sì, all'unanimità, al collegamento all'Alta Velocità verso Sud. In altre parole: approvato con 20 voti a favore l'ordine del giorno dei consiglieri Rosetti, Perari, Nucciarelli, Mignini, Arcudi, Numerini e Leonardi su: “attivazione collegamento ferroviario Alta Velocità verso sud”.

E visto che la tratta per Milano ha registrato numeri importantissimi, perché non rilanciare verso sud? Come ha spiegato la capogruppo M5s in consiglio, Cristina Rosetti, "l'aggancio all'Alta Velocità verso Sud consentirebbe alla città di Perugia e a tutta l’Umbria di collegarsi efficacemente alle regioni Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia". Nell'ordine del giorno viene sottolineato che "il prolungamento della corsa dei Frecciargento 8351, Roma-Reggio di Calabria e il corrispondente 8358 su Perugia, consentirebbe il collegamento di Perugia e dell’Umbria all’Alta Velocità verso Sud". E ancora: "La tratta Roma – Perugia verrebbe percorsa in meno di due ore, anche con le fermate di Assisi, Foligno, Spoleto e Terni; in definitiva l’intera relazione Perugia-Reggio Calabria e viceversa verrebbe coperta in circa 6 ore e 55 minuti".

In sintesi: approvato l'ordine del giorno "che impegna l'amministrazione comunale ad attivarsi presso tutti gli enti competenti, Regione e Ministero, e presso Trenitalia, al fine di valutare ed ottenere l’attivazione del collegamento all’Alta Velocità verso Sud, mediante il prolungamento della corsa dei Frecciargento 8351, Roma-Reggio Calabria, e il corrispondente 8358 su Perugia". Detta con le parole dei 5Stelle: “Se riusciamo ad avere l’alta velocità verso sud -ha concluso Rosetti- e a potenziare la nostra ferrovia la nostra regione potrebbe diventare un modello di sviluppo economico e sostenibile, in termini di turismo e di accessibilità complessiva, considerando anche il carattere di città internazionale che Perugia riveste.”