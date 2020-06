Allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria, le previsioni

Allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria per giovedì 4 maggio e venerdì 5 maggio pubblicata sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria: livello giallo per rischio temporali e rischio vento in tutte le zone della regione.

Meteo in Umbria, le previsioni della Protezione Civile

Per venerdì 5 giugno la Protezione Civile prevede "cielo nuvoloso con temporali in mattinata e variabilità dal pomeriggio. Venti moderati occidentali e temperature in calo".

Sabato 6 giugno la situazione migliorerà, "con cielo poco nuvoloso, denti deboli e temperature in aumento".