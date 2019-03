Un riconoscimento che premia e accredita una giovane azienda di ampie potenzialità. Per il secondo anno consecutivo, alla Wedding Lab Design è stato assegnato il “Wedding Awards” relativamente al settore "partecipazioni". Il premio che viene riconosciuto ai migliori professionisti del settore. Oltre alle partecipazioni, realizzate con materiali esclusivi e con stile inconfondibile, il fiore all'occhiello dell’azienda umbra è costituito dall’invenzione delle bomboniere alimentari, realizzate con prodotti rigorosamente umbri.

Non più, dunque, la classica (e ormai superata) "bomboniera oggetto", da mettere tra le cianfrusaglie e destinata al cestino. La Wld promuove, in modo persuaso e persuasivo, le eccellenze del nostro territorio. Insomma: è preferibile ricevere prodotti di altissima qualità, da consumare in famiglia o con gli amici, oppure inutili (anche se graziose) realizzazioni da aggiungere alle decine di chincaglierie che affollano le nostre case? Tutto ciò che la Wld offre è adatto a qualsiasi evento: nascite, battesimi, lauree, compleanni, matrimoni. Un modo sicuro e affidabile per testimoniare attaccamento alla tradizione e qualità del territorio umbro.