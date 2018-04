Un cervellone perugino è medaglia d'oro alle Olimpiadi della Fisica a Senigallia: Liceo Alessi fucina di talenti

Il Liceo Scientifico Galeazzo Alessi mette in vetrina un suo studente: Alessandro Seccarelli della 5F che, alle recenti Olimpiadi della Fisica a Senigallia ha sbaragliato il campo centrando la medaglia d’oro. Partito insieme ad altri 5mila concorrenti da tutto il territorio, Alessandro si è laureato campione tricolore per il secondo anno consecutivo. Per lui adesso si apre un periodo denso di appuntamenti: è stato infatti selezionato tra gli studenti destinatari di un seminario che si svolgerà a Trieste all’International Centre for Theoretical Physics dal 19 al 26 maggio.

Il seminario è in preparazione alle Olimpiadi Internazionali di Lisbona, che si terranno dal 21 al 29 luglio. Nel frattempo rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi europee di Mosca dal 28 maggio al 1 giugno. Poi, per “riposarsi” si cimenterà nell’Esame di Stato alla Maturità. Gioia allo stato puro all’Alessi. Soddisfattissima la Dirigente Francesca Volpi. Menzione anche per Antonio Marini e gli altri docenti del Dipartimento di Fisica. Da segnalare infine che nella finalissima di Senigallia c’erano anche altri due studenti dell’Alessi: Tommaso Amico (5E) e Guglielmo Temperini (4F).