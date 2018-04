Alessandro Borghese e i suoi 4 Ristoranti in Umbria: sfida tra Perugia, Foligno e Montefalco

Prima Perugia, poi Montefalco e infine Foligno. Alessandro Borghese fa tappa in Umbria con il suo “4 Ristoranti”, il famosissimo programma di Sky sui ristoranti italiani. La puntata, secondo quanto trapela, sarà dedicata al vino e non solo. E quindi la sfida è tra quattro ristoranti d'eccezione. A Perugia il Civico 25 di via della Viola e il Nadir di Borgo XX Giugno. A Montefalco, invece, l'Alchimista di Piazza del Comune. A Foligno il gran finale all'Osteria 12 Rondini di piazza Spada. La puntata della quinta stagione del programma andrà in onda a giugno, ovviamente su Sky.

“Buongiorno amiciiiii – scrive lo chef su Facebook, postando una foto con vista su Perugia - ! Il viaggio di #Ale4Ristoranti è ripartito! Nuove tappe, nuove sfide, ma ricordate... con il mio voto posso confermare o ribaltare il risultato! Hahahahahahahahaha”. E l'Umbria è di nuovo protagonista.