Al Parco della Pescaia oggi si fa ginnastica mentale con Ada (Associazione per i diritti degli anziani)

Al Parco della Pescaia oggi si fa ginnastica mentale. Per la prevenzione dell’invecchiamento intellettivo e delle demenze senili. Si tratta di un incontro organizzato dall’ADA (Associazione per i diritti degli anziani). Consiste in una conversazione della dottoressa Stefania Palomba, brain trainer, professionista della stimolazione e della riabilitazione cognitiva.

Con l’invecchiamento, insieme ad altri mutamenti fisiologici, si va inevitabilmente incontro a deficit mentali, legati soprattutto alla perdita della memoria. I neuroni, si sa, ci tradiscono e si distruggono irreversibilmente. Ma non le sinapsi, ossia i collegamenti tra essi, e le conseguenti informazioni che possono ben correlarsi.

L’invecchiamento e le patologie più diffuse ostano all’efficiente esercizio della memoria, ma si può in qualche modo parare il colpo se si conduce una vita attiva. Che significa tener vive le relazioni, coltivare interessi, senza chiudersi in atteggiamenti autoreferenziali o rinunciatari.

Oggi alle 16, nella sede Ada alla Pescaia, ci sarà da imparare i comportamenti utili a mantenersi in forma… anche con la mente.