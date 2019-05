Aggiornamento meteo, finalmente arriva il caldo: le previsioni

Finalmente arriva il caldo. Ecco le previsioni del sito specializzato Umbria Meteo per i prossimi giorni: "Sull’Umbria il 30 maggio molte e residue piogge al mattino, specie lungo l’Appennino, poi nuvolosità in progressivo calo con precipitazioni sempre più occasionali e circoscritte alla dorsale appenninica, da metà pomeriggio rasserenamenti in avanzamento da nord ovest, in serata e durante le ore notturne successive rasserenamenti in estensione a tutta la regione. Temperature in lieve aumento, tramontana in intensificazione".



Venerdì 31 maggio "cielo sereno o poco nuvoloso con qualche nube in più solo sui settori centro meridionali della dorsale umbro marchigiana dove comunque tenderà a rasserenare dalla seconda metà del pomeriggio. Temperature in aumento, tramontana moderata, specie durante le ore centrali del giorno".

Sabato 1° giugno "aumento della nuvolosità, staremo comunque tra il poco nuvoloso o nuvoloso su gran parte della regione, addensamenti con qualche piovasco possibili esclusivamente sull’area dei monti Sibillini. Temperature in ulteriore aumento, venti deboli o moderati di tramontana".

Domenica 2 giugno "sereno o poco nuvoloso con qualche nube in più in Appennino durante le ore centrali del giorno, temperature in aumento con valori massimi compresi in prevalenza tra 23°C e 27°C, forse punte di 28°C sulla conca ternana, venti deboli o moderati settentrionali".

Da martedì 4 giugno "probabile primo “cambio di passo” della stagione calda, un promontorio anticiclonico afro mediterraneo sembra poter prendere forma sul bacino centrale del mar Mediterraneo con deboli correnti meridionali, ciò garantirebbe sole e temperature in aumento per l’intera prossima settimana, sull’Umbria valori massimi anche superiori ai 30°C".