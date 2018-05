Aeroporto, il 18 giugno via ai voli per Barcellona e Bucarest: tariffa speciale di lancio

I biglietti sono già in vendita. E ora spunta un prezzo speciale per il lancio dei nuovi voli dall'aeroporto di Perugia. Le nuove rotte per Bucarest e Barcellona, in partenza dallo scalo di Perugia dal 18 Giugno, avranno una tariffa di lancio di 120 euro per tratta, tutto incluso.

Cobrex, spiega Sase, la società che gestisce l'aeroporto di Perugia, opererà “con un Boeing 737-300 con 148 posti a bordo. Nella tariffa sono compresi posto assegnato, pasto caldo, bagaglio a mano di 8 kg a bordo, bagaglio in stiva da 20 kg e check-in aeroporto. Cobrex, che non è una compagnia low cost ma offre un pacchetto full service, ha inoltre reso disponibile da oggi il proprio sito web anche in lingua italiana”. Intanto l'aeroporto ha annunciato anche le nuove rotte per Olbia e Roma Fiumicino con la campagnia Aliblue Malta.

La prima data utile per il volo per la Spagna è il 22 giugno (venerdì), con partenza alle 18.45 e arrivo alle 20.40. Per Bucarest, invece, partenza il 20 giugno (mercoledì), con il volo fissato alle 19.30 da Perugia e arrivo alle 22.15.

Per quanto riguarda il ritorno, invece, la partenza da Bucarest è fissata per il lunedì alle 19.30 con arrivo a Perugia alle 20.50. Da Barcellona, invece, la partenza è fissata per il sabato alle 17.20 con arrivo a Perugia alle 19.20.