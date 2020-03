Aeroporto San Francesco, i dati di Sase: "Passeggeri in crescita anche a febbraio: +42,2%"

L'aeroporto Sa Francesco continua a mantenersi in ottima salute. Secondo i dati forniti dalla Sase, infatti, i passeggeri a febbraio sono aumentati del 42,2%. Proseguendo la striscia positiva iniziata a novembre "con un +46,2%" e proseguita a dicembre con "+20,3% e gennaio con +28,6%".

In media negli ultimi quattro mesi da novembre 2019 ad oggi, l’aeroporto internazionale di Perugia "registra una crescita mensile media pari al +45,7% per passeggeri ed oltre il 50% per incremento dei voli".

L’aeroporto ribadisce ad oggi "la positiva tendenza per i futuri mesi sebbene meno sostenuta, ed a meno di ulteriore peggioramento dell’economica e del turismo in Italia e nel mondo. Va anche sottolineato che il dato si conferma in un periodo come quello di febbraio, mese dell’anno noto per essere il peggiore in termini di risultati per l’aviazione commerciale e per gli scali aeroportuali, ed è ancor più eclatante, perché reso più difficile, anche considerando le ultime vicende accadute in Italia nelle ultime settimane".

L'aeroporto conferma la "piena operatività e regolarità di tutti i voli programmati e della funzionalità dello scalo".