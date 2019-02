L'aeroporto dell'Umbria si apre al web, tutte le info per chi vola sui nuovi profili social

L’Aeroporto Internazionale dell’Umbria atterra sui social con l’apertura dei profili Facebook, Instagram e LinkedIn come “Aeroporto Internazionale dell’Umbria – San Francesco d’Assisi”.

Si tratta “di una connessione permanente a beneficio di quanti utilizzano lo scalo che attraverso i propri smartphone e tablet e desiderano essere aggiornati sulle novità, oltre ad ottenere indicazioni utili per fruire dei vantaggi e delle opportunità dedicati a chi viaggia – rivela un comunicato della società Sase - I profili Facebook e LinkedIn veicoleranno le comunicazioni istituzionali dell’Aeroporto oltre ad una serie di informazioni sulle destinazioni, gli orari dei collegamenti aerei, sui parcheggi e sull’assistenza garantita ai passeggeri a ridotta mobilità”.

Attraverso i social si potrà usufruire di “suggerimenti sulle operazioni che precedono l’imbarco, sulle modalità di accesso all’esclusiva Business Lounge e su come beneficiare dei vantaggi della Airport Card – prosegue la nota - Oltre a tutti i servizi presenti in aerostazione con particolare riferimento alle offerte food & shopping dello scalo. I post sui profili social saranno mirati anche ai passeggeri in arrivo, offrendo informazioni sugli importanti eventi organizzati nel corso dell'anno nel territorio regionale, oltre a suggerire i migliori itinerari turistici, storico-culturali, ambientali ed enogastronomici”.

Nel dettaglio “il profilo Instagram sarà ideale per dare spazio agli scatti dei passeggeri in arrivo e in partenza che potranno condividere emozioni, esperienze e storie con l’hashtag #aeroportoumbria”.

“La presenza dell’Aeroporto Internazionale dell’Umbria sui social si è rivelata una scelta indispensabile per comunicare meglio, in tempo reale ed essere al passo con i tempi - dichiara la SASE - Tale operazione è linea anche con il nuovo corso delle attività di comunicazione decise per promuovere l’Aeroporto di Perugia e i suoi servizi a 360 gradi”.