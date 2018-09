Aeroporto di Perugia, nuovo servizio per navigare su internet: wi - fi gratis e senza limiti

Un nuovo servizio di connessione wi fi gratuita, quello messo a disposizione dall’Aeroporto San Francesco d’Assisi a partire da oggi, lunedì 24 settembre. Il servizio – è spiegato in una nota – avrà una maggiore copertura e potenza del segnale rispetto al passato, con la possibilità di navigare senza limiti di tempo. Grazie ai moderni apparati installati da Tecnotel Servizi Tecnologici Srl, il segnale è ora in grado di garantire la copertura in tutte le principali aree interne ed esterne dello scalo, con una procedura di autenticazione che è stata resa semplice ed immediata.

Tutto questo è frutto della partnership tra Sase – società di gestione dell'Aeroporto Internazionale dell’Umbria, Tecnotel Servizi Tecnologici Srl (conosciuta con il brand Tecnoadsl), l'Internet Service Provider e Cambium Network – Leader globale nella fornitura di soluzioni wireless.

“Dopo l’implementazione degli stalli di ricarica per auto elettriche e della biglietteria Trenitalia all’interno del Terminal – spiega Umberto Solimeno, Direttore generale di Sase - il nuovo servizio per la navigazione wi-fi libera ed illimitata rappresenta un altro tassello volto al costante miglioramento ed efficientamento dei servizi per gli utenti dell’aeroporto dell’Umbria, atto a rendere sempre unica l’esperienza del viaggio”.