Aeroporto di Perugia, ripartono i voli internazionali: Ryanair a Malta, Transavia a Rotterdam

Ripartono i voli internazionali dall'aeroporto di Perugia. Sabato 4 luglio è decollato il primo aereo Transavia per Rotterdam (rotta bisettimanale). E oggi il San Francesco conferma il volo Ryanair per Malta. La tratta si aggiunge a quelle per Catania, Londra Stansted e Bruxelles.

I voli per Malta, sottolinea la Sase, la società che gestisce l'aeroporto di Perugia, "riprenderanno dal 3 agosto con due frequenze settimanali sempre nei giorni di venerdì e lunedì con ottimi orari per un lungo week-end o per una intera settimana di viaggio". E ancora: "Gli orari di partenza da Perugia del volo per Malta sono: alle 16.45 il venerdì e alle 16.35 il lunedì. Da Malta, invece, il lunedì alle 14.35 e alle 14.45 il venerdì".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Con Malta, sottolineano i vertici dell'aeroporto, "salgono a 6 le destinazioni servite durante questa estate 2020 con oltre 30 voli settimanali offerti da e per l’aeroporto San Francesco d’Assisi. Siamo molto lieti ed orgogliosi di poter offrire grazie a Ryanair, Transavia, Albawings molte delle destinazioni previste per l’anno 2020 dopo una così lunga e forzata chiusura”.