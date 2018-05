Aeroporto, nuovi voli per l'estate: al via le rotte per Cagliari e Trapani, i costi e le date

Nuovi voli dall'aeroporto di Perugia. AliBlue Malta attiva anche le tratte per Cagliari e Trapani. L'annuncio arriva nella mattinata di giovedì 31 maggio, con una nota ufficiale della compagnia. "La partnership tra l’aeroporto di Perugia ed la compagnia aerea AliBlue Malta si consolida grazie ad un nuovo collegamento strategico e molto atteso. A partire dal 6 luglio, infatti, sarà operativa la nuova tratta Perugia-Cagliari, programmata con due frequenze settimanale di venerdì e domenica".

E ancora: "A pochi giorni dal lancio dei voli Perugia-Olbia e Perugia-Roma Fiumicino, i cui trend di vendite sono decisamente positivi, siamo felici di annunciare questa nuova tratta che ci consentirà di proporre all’utenza umbra anche il collegamento per Trapani via Cagliari", spiega il Comandante Teodosio Longo, Ceo di AliBlue Malta, compagnia già operativa in Italia dagli scali di Cuneo, Cagliari e Trapani, grazie alla collaborazione con Medavia, vettore Maltese di comprovata esperienza, la cui flotta è composta da aeromobili Dash 8-300 da 50 posti e Dash 8-100 da 37 posti".

I voli, sottolinea ancora la nota, "sono acquistabili sul sito www.alibluemalta.com con tariffe di sola andata Perugia-Cagliari a partire da 85,00 euro per persona e Perugia-Trapani (via Cagliari) a partire da 135,00 euro, tasse aeroportuali, catering, un bagaglio da stiva da 15kg ed un bagaglio a mano da 5kg inclusi".