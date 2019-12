British Airways atterra in Umbria, tre voli a settimana per Heathrow dall'aeroporto internazionale San Francesco

Un nuovo volo da e per Londra Heathrow, nei giorni di lunedì, giovedì e sabato, dall’Aeroporto Internazionale dell’Umbria "San Francesco d’Assisi” a partire dal 2 luglio del 2020 (fino al 31 agosto).

Una grande occasione per gli umbri che vorranno volare in Gran Bretagna e, magari da lì pensare ad altre mete internazionali.

Interessante l’altra faccia del volo. Sulla stampa inglese, infatti, il nuovo volo viene presentato come una grande occasione per tutti gli inglesi che hanno l’Italia come meta preferita soprattutto d’estate. Negli articoli, infatti, vengono indicate anche molte altre mete da raggiungere da Perugia: Roma e Firenze in primo luogo. Senza dimenticare la bellissima “Perugia medievale, in Umbria, incastonata nelle colline a metà strada tra Firenze e Roma”.

Ecco l’elenco dei voli:

Lunedì

BA616 London (LHR) 11:10 a.m. - Perugia (PEG) 2:35 p.m.

BA617 Perugia (PEG) 3:25 p.m. - London (LHR) 5:00 p.m.

Giovedì

BA616 London (LHR) 4:25 p.m. - Perugia (PEG) 7:50 p.m.

BA617 Perugia (PEG) 8:45 p.m. - London (LHR) 10:20 p.m.

Sabato

BA616 London (LHR) 2:55 p.m. - Perugia (PEG) 6:20 p.m.

BA617 Perugia (PEG) 7:10 p.m. - London (LHR) 8:45 p.m.