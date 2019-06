Aeroporto San Francesco, bilancio in positivo nonostante la riduzione dei voli "per motivi che non dipendono da noi"

Approvato il bilancio 2018 di Sase spa, società di gestione dello scalo internazionale dell’Umbria San Francesco di Assisi, e riconfermati i componenti "uscenti" del Consiglio di amministrazione.

"L’utile ottenuto nel 2017 e riconfermato nel 2018 - spiegano da Sase - ribadisce l’attenta ed oculata amministrazione dei conti e l’accurata gestione dell’attività dell’aeroporto dell’Umbria, che resta tra i pochi scali in Italia di pari dimensioni a mantenere il bilancio in utile. Il dati economici del 2018 evidenziano in particolare il mantenimento del valore della produzione complessiva nonostante il calo di traffico, circostanza quest’ultima dovuta esclusivamente alle decisioni unilaterali e alle strategie intraprese dalle compagnie, totalmente indipendenti dai rapporti intrattenuti con l’aeroporto umbro e tantomeno dalla qualità dei servizi aeroportuali forniti. Da sottolineare il “mol” (margine operativo lordo) ottenuto, pari a 365.927 euro che ha consentito anche quest’anno di chiudere il bilancio in positivo, con un attivo di 13.072 euro".

L’Assemblea dei soci, che quest’anno coincideva con la scadenza naturale del consiglio di amministrazione, ha ritenuto di rinnovare l’incarico a tutti i membri del c.d.a. per un altro anno, prolungamento ritenuto "utile a garantire la continuità di governance su alcuni dossier importanti".

Il Consiglio di amministrazione dunque resterà in carica sino all’approvazione del bilancio 2019.