Aeroporto di Perugia, nuovo volo internazionale con Ryanair e accordo con Trenitalia

Aeroporto di Perugia, qualcosa si muove. Ad aprile partirà il nuovo volo Ryanair Perugia-Malta, con due frequenze settimanali. E da oggi è operativa la partnership con Trenitalia, con l'attivazione di un nuovo servizio di biglietteria Trenitalia che permetterà a passeggeri ed accompagnatori di acquistare qualsiasi biglietto Trenitalia direttamente in aeroporto.

"Grazie ad un apposito monitor collocato presso l’area arrivi del terminal - spiega una nota di Sase, la società che gestisce l'aeroporto di Perugia - , gli utenti dell’aeroporto potranno consultare in tempo reale gli orari dei treni in arrivo ed in partenza dalla stazione ferroviaria di Perugia". L'aeroporto è collegato con la stazione ferroviaria di Perugia da un servizio di autobus: "Con un unico biglietto - prosegue Sase - è possibile acquistare la combinazione treno+bus per andare e tornare dall’aeroporto internazionale dell’Umbria, situato in località Sant'Egidio, a metà strada tra Perugia ed Assisi".



E ancora: "Il servizio bus, in partenza e arrivo dal piazzale antistante la stazione di Perugia, è svolto da Acap in funzione di decolli e atterraggi. Gli orari della navetta sono consultabili sul sito Trenitalia selezionando la località Perugia Aeroporto, presso il sito dell’aeroporto www.airport.umbria.it e presso il sito di Acap".