Acquisto prima casa per le giovani coppie, dalla Regione arrivano quasi 2 milioni di euro

“Ulteriori risorse, per un milione 620 mila euro, andranno a finanziarie le graduatorie del bando per l’acquisto della prima casa a favore di giovani coppie, famiglie monoparentali e single, dando così una risposta concreta a chi è in attesa dei contributi per comprare la prima abitazione”: lo ha annunciato l’assessore regionale alla casa, Giuseppe Chianella.

Nell’esprimere “soddisfazione” per il provvedimento approvato oggi, su sua proposta, dalla Giunta regionale, Chianella ha evidenziato che “le risorse consentiranno di finanziare un numero consistente delle 174 domande complessive ammesse a beneficiare dei contributi a seguito del bando 2018.

In particolare, attraverso una riformulazione dei criteri di riparto, le ulteriori risorse stanziate per il 2019 consentono di finanziare tutta la graduatoria dei single, nella quale sono state ammesse 28 domande, e inoltre di erogare i contributi per 53 domande per le giovani coppie, circa la metà di quelle ammesse, che vanno ad aggiungersi alle 8 domande delle famiglie monoparentali che, con i finanziamenti già erogati, raggiungono quota 18 su 23 presentate”.

“Si tratta di un aiuto importante e atteso, a sostegno delle persone e delle famiglie – afferma Chianella – che favorisce il mantenimento degli abitanti nei centri storici, contribuendo anche alla ripresa del mercato immobiliare”.