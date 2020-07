Fase 2 - Via libera dell'Usl Umbria 1, le fontanelle di Umbra acque riaprono dal 13 luglio

Le case dell'acqua riaprono a partire dal 13 luglio. Chiuse durante l’emergenza sanitaria per evitare assembramenti, Umbra acque comunica che le fontanelle torneranno in funzione secondo un calendari che sarà pubblicato nel sito dell'azienda.

Il secondo parere dell’Usl Umbria 1 - Dipartimento di Prevenzione ha imposto, per la riapertura degli impianti, l’applicazione di misure di prevenzione, quali: dettagliata informativa agli utenti, con apposita cartellonistica presso gli impianti, sull’obbligo di utilizzo di mascherine e guanti durante le fasi di prelievo dell’acqua; realizzazione di segnaletica orizzontale a terra per il distanziamento degli utenti in attesa; messa a disposizione, presso ogni impianto, di prodotti igienizzanti per le mani e per le superfici in acciaio degli erogatori; incremento della frequenza di sanificazione degli erogatori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A fronte degli interventi che Umbra acque deve porre in essere per adeguare gli impianti alle richieste dell'Usl, per ripristinare in totale sicurezza il servizio, la riapertura degli impianti seguirà un preciso programma che prevederà prima la riapertura degli impianti con più erogatori e di un impianto per Comune e, a seguire, tutti i restanti impianti.