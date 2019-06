Accademia di Belle Arti, i giardini dell’architetto Rudy Trapassi

C’era una volta Pietro Porcinai, architetto dei giardini della Vetusta… c’è oggi l’architetto Rudy Trapassi che ne segue l’esempio “profetizzando” in Aba.

Evento “Nemus. Workshop dei giardini”, corso tenuto presso Aba, Polo Santa Chiara, in via del Tornetta, a cura della cattedra di Design di Elisabetta Furin.

Un workshop che ha unito estetica e natura, progettazione e design del verde, con strumenti che vanno dalla matita alla realtà aumentata.

Grande interesse ha suscitato la varietà e l’approfondimento dei temi trattati. Che hanno affrontato il tema dei giardini dall’antico (egizi, greci, romani, medievali…). Poi l’orientale, il giapponese, lo zen. Il giardino come spazio progettuale e luogo d’incontro, l’acqua, gli elementi d’arredo. Insomma: la summa di quanto si può progettare, prevedere, realizzare.

Efficaci i metodi di presentazione, che – dopo il relazionale frontale – hanno previsto l’utilizzo di brainstorming e smart.

Nemus... bosco come luogo sacro da riprodurre attraverso il giardino. Luogo inteso come accezione non ristretta ma aperta al paesaggio... Genius Loci per l'idea di giardino. Ma, soprattutto, ecosistema dove l'uomo incontra la natura. Visione prospettica futuribile di giardino energetico e sostenibile. Proprio quello che occorre in tempi di scarso rispetto per la “natura naturans”, in una dimensione di panteismo, tra limpidezza di fede e aspirazione alla virtù.