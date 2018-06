Accademia Belle Arti, si rinsalda l'amicizia tra Perugia e Seattle nel nome e nel ricordo di Alfredo De Poi

Si rinsalda, in Aba, l’amicizia tra Perugia e Seattle, nel nome e nel ricordo del presidente della Fondazione, Alfredo De Poi. Toccante e partecipatissima cerimonia di premiazione del De Poi 2018 all’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”. La vedova Chiara Radi, e figli Tommaso e Sebastiano, tengono vivo il ricordo della figura di Alfredo, perugino illustre, politico, artista, scrittore e poeta. E non sono soli: se è vero che tutta la città partecipa massicciamente a questa premiazione, rivolta a uno studente della città gemellata.

I rapporti – che si erano appannati in relazione al caso Amanda – sono tornati eccellenti: il parco “Perugia”, creato in quella città, la grande Pinna del pian di Massiano restaurata, gli scambi culturali ed economici soggetti a nuovo impulso. “Nel contesto – ricorda il direttore Paolo Belardi – di un proficuo processo di internazionalizzazione”.

In questo quadro spicca la presenza dell’artista Rossella Vasta, conosciuta e apprezzata negli Usa, che introduce e traduce l’artista Lynne Hobaica, vincitrice del premio. Che consiste nell’accoglienza, soggiorno e viaggio, oltre che in uno stage operativo presso la fabbrica ceramica Moretti, rappresentata da Giorgio, figlio del grande e compianto Alviero, amico di Alfredo.Lynne ha realizzato anche diversi oggetti, fra i quali spicca un Grifo perugino, come omaggio alla città che l’ha ospitata.Una grande festa che celebra l’arte, l’amicizia, il ricordo delle figure di pregio della città d’Euliste. Con lo sguardo aperto verso nuove prospettive.