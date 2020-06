Le proposte estive dell'Abbazia Giovane di Montemorcino per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni, alla scoperta dei propri talenti

Nell'offerta estiva perugina, che nonostante le rigide prescrizioni per la sicurezza anti Covid ha visto al via tanti centriestivi, non poteva mancare il contributo del VIllaggio Educante di Duc in Altum.

Duc In Altum è uno dei sette progetti vincitori del Bando di Idee 2018 “Insieme per un welfare di comunità” della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. L'Abbazia di Montemorcino a Peurgia, sede del progetto Duc In Altum, è una realtà affiliata ad ANSPI, Associazione Nazionale San Paolo Italia, nata con l’obiettivo di facilitare e sostenere esperienze di fraternità e di accoglienza reciproca nel centro città, oltre che per incentivare all’interno della medesima lo svolgimento di attività giovanili di aggregazione ed inclusione sociale in un ambiente che favorisse la relazione educativa positiva.

La proposta estiva di Duc In Altum prevede le Teenswek Ad Astra, per ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, dal 22 giugno al 3 luglio, con 80 posti gratuiti disponibili per i ragazzi delle scuole medie (doppio turno con possibilità di scegliere mattina o pomeriggio).

Non si tratta esattamente di un centro estivo, ma l'obiettivo è quello di fare orientamento allo studio, al lavoro e alla vita, per questi ragazzi, così come per i più grandi, dai 15 ai 17 anni, per i quali l'esperienza si svolgerà sempre all'Abbazia di Montemorcino dal 6 al 10 Luglio e avròà il nome di "Firs Step".

In concreto cosa si farà?

Per comprendere e scoprire se stessi, per conoscere la realtà e le possibilità per il proprio futuro che questa offre, scegliendo in maniera libera e consapevole il proprio percorso, i ragazzi della Teensweek Ad Astra e della First Step affronteranno percorsi di coding, di robotica, arti grafiche, teatro lungo tutta la settimana, scoprendo le proprie attitudini e potenzialità e disegnando una costellazione... la costellazione delle proprie risorse da seguire e a cui ispirarsi nelle scelte per la propria realizzazione di vita.

Per iscriversi basta registrarsi a questo link: www.abbaziagiovane.it/teensweek/

Naturalmente le attività si svolgeranno in piccoli gruppi, come da ordinanza regionale sullo svolgimento di questo tipo di attività per giovani.