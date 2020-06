Accademia di Belle Arti di Perugia, per la prima volta ci sono le borse di studio: come fare domanda

L’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” per la prima volta offre un’opportunità alle matricole mettendo a disposizione dieci borse di studio. Un concorso per andare incontro a chi si iscrive al primo anno dei corsi di primo livello in Pittura, Scultura, Scenografia, Progettazione artistica per I’Impresa - Design, Fashion design che potrà essere rinnovato per il secondo e per il terzo anno (secondo i criteri espressi nel bando).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra i requisiti per partecipare: essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore ed essere iscritti regolarmente all’esame di ammissione dell’Accademia.