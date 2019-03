A Perugia e Torgiano la Gesenu insegna a fare il compost e regala il kit: ecco quando e dove

In programma a Perugia e a Torgiano due giornate organizzate da Gesenu dedicate alla consegna dei composter. A Torgiano l’appuntamento è fissato per domani, sabato 2 marzo, dalle 10 alle 12, presso la Sala Sant’Antonio in Piazza Sant’Antonio, mentre a Perugia per il sabato successivo, 9 marzo, presso la sede operativa GESENU di Via della Pallotta, sempre dalle 10 alle 12.

La consegna sarà accompagnata da un corso di formazione sul compostaggio domestico. L'attività formativa rivolta ai nuovi utenti compostatori, non solo accompagnerà la consegna del singolo composter, ma vuole rappresentare un supporto professionale di un esperto accreditato in materia di compostaggio, appartenente al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia. La formazione avviene attraverso lezioni frontali, quindi un contatto diretto con i cittadini, con il fine di stimolare sempre più nella comunità di compostatori la consapevolezza che un mondo più pulito comincia in primis da noi stessi. GESENU sostiene la formazione dei suoi utenti come strumento per implementare ed incrementare la buona pratica del compostaggio domestico al fine di ottenere una rete sempre più ampia di compostatori e migliorare sempre di più la raccolta differenziata.

Il composter è un contenitore in plastica dotato di un’apertura superiore per l’inserimento dei rifiuti organici e di una apertura inferiore per prelevare il compost maturo. La compostiera in plastica, se effettuata in maniera corretta, risulta essere il modo migliore per realizzare il compostaggio domestico, anche in zone in cui la densità abitativa è relativamente elevata perché non produce cattivi odori, oltre che essere di facile utilizzo.