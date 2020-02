INVIATO CITTADINO A Milano con l'influencer perugina Ilaria di Vaio

Piccole donne crescono… a Milano con Ilaria di Vaio, l'influencer perugina (si è laureata alla Stranieri) famosa non solo in Italia.

La settimana della moda meneghina vede la nostra Ilaria presentare una linea di abbigliamento femminile, anche… minuscola.

Infatti, oltre al fashion per donne e fanciulle, ha lanciato la kidswear dedicata alla bambine. Forse l’idea le è venuta dal desiderio di vestire in modo originale le sue bambine Matilde e Adelaide.

Dichiara la propria filosofia che vede nell’abbigliamento anche un modo d’espressione e di identità, di bellezza e creatività.

Fra tante marche e marchi e blasonati, la linea di Ilaria fa di certo la sua figura. Anche perché è un lavoro che ha il crisma dell’originalità, coniugata con funzionalità. Dice: “Per me vestirsi significa esprimersi, è il modo più diretto e di più forte impatto per comunicare non solo con gli altri, ma soprattutto con noi stessi”. Il debutto è avvenuto al fianco dell’azienda Two Brothers che assicura artigianalità ed esperienza. Ilaria di Vaio incarna nei social, “una donna moderna ed elegante, sensuale e femminile”. Ma senza mai spogliarsi del persuaso ruolo di mamma.

Così, #pettegoleadorate è la linea junior che “trasferisce questi stessi valori al mondo delle più piccole, con ironia e vivacità”. Auguri per questa nuova esperienza.