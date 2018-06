4 Ristoranti di Alessandro Borghese, il made in Umbria trionfa in tv: ecco il vincitore della sfida

Trionfo in Tv per l'enoteca l'Alchimista di Montefalco, uno dei locali made in Umbria a contendersi il titolo per la super sfida televisiva capitanata dallo chef Alessandro Borghese. La puntata di "4 Ristoranti", andata in onda ieri, giovedì 21 giugno, sulla piattaforma Sky Uno, ha decretato il vincitore: il locale di Montefalco ha avuto la meglio su Osteria 12 Rondini, Nadir e Civico 25.

Con un post, apparso sulla pagina Facebook dell'Alchimista, i titolari commentano così la vittoria: "Dopo anni di duro lavoro siamo super orgogliose di questo riconoscimento. Avete vinto per la qualità degli ingredienti, per la maestria con cui vengono cucinati e per l'amore che mettete nel lavoro che fate: queste le parole di Chef Borghese a nostra mamma Moretti Patrizia, la nostra chef. Credo che ce la siamo meritata questa vittoria. Grazie 4 Ristoranti di Alessandro Borghese. Grazie soprattutto ai nostri amici che ci hanno sostenuto in tutti questi anni...."

Come funziona la sfida - A contendersi lo scettro sono quattro ristoratori di una stessa zona. Per stabilire chi tra loro è il migliore in una determinata categoria, vengono invitati a cena gli altri tre ristoratori per assaggiare le pietanze e votare - da zero a dieci - sia la location che il menu proposto, ma anche qualità del servizio e conto finale. Il tutto, accompagnati da Alessandro Borghese, uno dei volti più amati della cucina in Tv. Al vincitore finale di ciascuna puntata c'è il titolo di miglior ristorante, ma anche un contributo economico da investire nella propria attività.