4 Ristoranti, Alessandro Borghese alla scoperta del pesce di Lago: dalla "regina" alla tinca

Uno degli chef televisivi più amati in Italia, Alessandro Borghese, da diversi giorni si sta muovendo con il suo staff della trasmissione "4 Ristoranti " - che si sfidano a colpi di pietanze e location - in provincia di Perugia per girare le riprese della nuova puntata tutta incentrata sulla gastronomia di casa nostra (in gara a Perugia il Civico 25 di via della Viola e il Nadir di Borgo XX Giugno, a Montefalco, invece, l'Alchimista di Piazza del Comune, a Foligno il gran finale all'Osteria 12 Rondini di piazza Spada). Ma non solo: Borghese ha voluto conoscere anche una importante risorsa culinaria del perugino: ovvero il pesce del Trasimeno. Per questo motivo si è recato alla Cooperativa Pescatori del Trasimeno attiva dal 1928. Qui ha conosciuto ricette e pesci di acqua dolce di nicchia (in particolare la tinca e la carpa). Ne è rimasto entusiasta e vuole approfondire nella sua cucine l'abbinamento negli antipasti ma anche in una sorta di sushi del Trasimeno. Borghese ha anche passato un po' di tempo sulle barche dei pescatori per apprendere le tecniche di pesca tradizionali.

