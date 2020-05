Dal 3 Giugno riprendono i collegamenti FlixBus da Perugia da e verso alcune destinazioni, la denuncia: "Il settore dimenticato nelle misure di rilancio"

Nel rispetto delle linee guida dettate dal Governo e con l'applicazione di tutte le misure volte a tutelare la salute dei passeggeri e del personale, da mercoledì 3 Giugno torneranno a viaggare in tutta Italia le autolinee FlixBus, coinvolgendo in una prima fase 14 linee, con l’impiego di 20 autobus operativi tra circa 70 città tra cui anche Perugia.

La rete italiana di FlixBus prima della pandemia collegava oltre 500 città, spesso fornendo l’unica soluzione di mobilità nelle aree a bassa penetrazione ferroviaria e penalizzate dal gap infrastrutturale, ha subito una drastica riduzione e rimane - questo il grido di denuncia da parte dell'azienda di trasporti - esclusa di fatto dalla strategia di rilancio del Governo.

«È incredibile la mancanza di attenzione da parte del Governo - dichiara in una nota Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia - che a più riprese ha ignorato il nostro grido d’aiuto. Più volte, in questi mesi, abbiamo auspicato, invano, un sostegno economico immediato e una strategia chiara, indispensabili per rilanciare un settore, quello della lunga percorrenza, costituito da centinaia di piccole e medie imprese che, pur garantendo un servizio di pubblica utilità essenziale per molti, non ricevono fondi pubblici, e che senza un supporto concreto sono condannate a morte certa nei prossimi mesi. Chiediamo che si corregga il tiro al più presto, già nel passaggio di conversione in Parlamento, a tutela di un intero comparto e di una sana concorrenza nei trasporti: per il nostro settore è questione di sopravvivenza. Noi, per ora, ripartiremo a ranghi ridotti e garantendo il distanziamento sociale a bordo, ma per poter continuare ad operare con la capillarità necessaria l’aiuto delle istituzioni è imprescindibile», conclude Incondi.

Ripartenza in sordina ma in sicurezza dal 3 Giugno, ecco come

Anche se con un network di collegamenti limitato, FlixBus torna quindi a garantire l’operatività sul territorio nazionale, riattivando i collegamenti non solo fra molte delle principali città italiane ma anche fra alcuni centri minori e località turistiche, per tornare a offrire una soluzione di mobilità e contribuire a rilanciare il turismo nel Paese.

Ecco cosa prevede il piano di sicurezza per la ripartenza:

Pulizia e disinfezione dei mezzi: i veicoli saranno sanificati alla fine di ogni corsa; inoltre, nelle principali autostazioni il personale FlixBus effettuerà una sanificazione aggiuntiva.

Tutti i conducenti saranno dotati di kit di protezione costituito da mascherine e guanti.

I passeggeri sono tenuti a portare con sé una mascherina di protezione da indossare sia durante l’imbarco che a bordo dell’autobus e a mantenere per l’intera durata del viaggio la distanza minima di sicurezza.

Ai passeggeri verrà misurata la temperatura al momento del check-in. L’imbarco sarà possibile qualora i passeggeri non presentino una temperatura superiore ai 37.5°.

L’imbarco sarà effettuato esclusivamente dall’entrata posteriore.

I conducenti e il personale FlixBus presente nelle autostazioni forniranno istruzioni per garantire il mantenimento della distanza di sicurezza al momento dell’imbarco.

Un dispenser con gel disinfettante sarà a disposizione dei passeggeri per l’intera durata del viaggio.

Il check-in avverrà in forma digitale, con controllo touch-less di biglietti e documenti.

Gli annunci effettuati dai conducenti all’inizio e alla fine di ogni corsa includeranno disposizioni di sicurezza aggiornate.

Le toilette resteranno chiuse, e saranno previste soste aggiuntive durante il viaggio.

Misure attuate nelle stazioni: nelle stazioni, il personale addetto si occuperà di garantire, con il supporto dei passeggeri, il mantenimento della distanza minima di sicurezza.