25 aprile - Il sindaco Romizi: "75 anni fu scritta la storia. Adesso anche noi siamo chiamati a rialzarci e ricostruire"

In occasione del 75esimo anniversario della Liberazione il sindaco di Perugia, Andrea Romizi ha visitato il civico cimitero per la deposizione delle corone sul Sacello dei caduti e sulle tombe delle medaglie d’oro della Resistenza, quindi Borgo XX Giugno, per concludere infine all’Ara Pacis di Via Masi, con la deposizione, anche in questo caso, di corone d’alloro in memoria di tutti i caduti. Questo il suo messaggio.

"Settantacinque anni fa, l’Italia e l’Europa celebravano la fine della guerra e delle dittature. La libertà ritrovata, un nuovo inizio carico di speranza. Quel traguardo così desiderato, quella importante cesura della storia, fu l’esito dell'impegno di tanti, in vari ruoli e di un grande sacrificio di vite umane. A quella stagione parteciparono donne e uomini che hanno dato moltissimo alla nostra comunità cittadina e nazionale spendendosi prima della libertà e poi per la ricostruzione. Ancora una volta voglio ricordarli e ringraziarli tutti idealmente uno a uno. Quello di quest'anno è un 25 aprile diverso, strano. L'emergenza legata al coronavirus impedisce la consueta festa di popolo, la partecipazione di tanti cittadini. Ma anche senza una cerimonia aperta al pubblico, il senso profondo della commemorazione non sbiadisce ed anzi, se possibile, si arricchisce di significati. Anniversario circa l'opportunità di rinvigorire la memoria e di coltivare il ricordo, perché non bisogna mai dimenticare da dove veniamo? È una delle date che più ci rappresenta, un’occasione per riflettere su quanto una visione comune, un sentimento forte di identità collettiva siano importanti per un Paese. Ogni storia nazionale ha snodi e momenti cruciali. Il 25 aprile è uno di questi e tutti dobbiamo riconoscere l'importanza di quel passaggio fondamentale simbolo della Liberazione. Il 25 aprile di 75 anni fa è stato il giorno del cambiamento. Quello in cui si è voltato pagina, quello che ha aperto la strada a un racconto nuovo. Un capitolo inedito, scritto grazie a quelle anime che hanno creduto nella potenza dell'unione, nella forza della solidarietà e nel sogno di ricostruire su nuove basi la società. Nelle prossime settimane ci troveremo a ripartire con incertezze, con incognite, con il profondo dolore per le tante perdite umane, ma davanti a noi abbiamo l'opportunità di rialzarci e di ricostruire. Opportunità che ci è data grazie anche a quella libertà che dobbiamo a chi 75 anni fa ci ha consegnato una repubblica democratica. Una repubblica che dobbiamo sentire nostra e custodire per consegnarla chi verrà dopo di noi sempre più salda e vitale. Buon 25 aprile a tutti voi".

