25 Aprile, i sindacati festeggiano al San Francesco al Prato contro le aperture dei supermercati

“Supermercato? …il 25 Aprile gimo al Prato!”: dopo il successo dello scorso anno, la Filcams Cgil di Perugia, in collaborazione con Anpi, ripropone anche quest’anno la sua festa della Liberazione a San Francesco al Prato, nel centro storico di Perugia. Una festa che ha una connotazione particolare, perché oltre a celebrare i valori dell’antifascismo e della Resistenza, vuole mandare un forte messaggio contro le aperture dei supermercati nei giorni festivi, ed in particolare nel giorno in cui si festeggia il ritorno dell’Italia alla Democrazia.



“Pensiamo che sia importante - spiegano dalla Filcams - celebrare due volte la Liberazione, quella dal fascismo, che purtroppo nell’ultimo periodo ha provato a rialzare la testa, ma anche quella dal consumismo più sfrenato che porta la persone a spendere giornate così importanti, come il 25 Aprile, dentro supermercati e centri commerciali (purtroppo aperti) anziché viverle veramente nella condivisione e nell’incontro con gli altri”.

E allora la Filcams Cgil lancia il suo #GimoalPrato: appuntamento dalle ore 15.00 con la musica dal vivo del gruppo “Via Primo Maggio", letture per bambini e bambine a cura di Michele Volpi (Rinoceronte Teatro), porchetta e vino.