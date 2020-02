Oggi è un giorno doppiamente speciale per via della sua data. Tra mille anni... un altro giorno così

Oggi oltre ad essere la Candelora, è anche un giorno speciale almeno per gli amanti dei numeri, delle curiosità e delle statistiche. Il 2 febbraio 2020 è un giorno con data palindroma: ovvero la data di oggi 02-02-2020 si può leggere ugualmente senza alterarne la natura da destra e da sinistra. Ma oggi è un giorno doppiamente speciale perchè la data è palindroma anche per quei paesi anglosassoni che antepongono il mese al giorno.

E quindi è rarissimo questo connubio mondiale della data palindroma. L'ultima volta che era avvenuto tutto questo era l'11 novembre del 1111. Mentre la prossima data che rispetterà queste caratteristiche si verificherà tra mille anni: poco dopo il 3000. Ovviamente noi non ci saremo, come non ci saranno neanche i nostri figli e nipoti. E allora, oggi, facciamo qualcosa di importante, qualcosa da ricordare per sempre in famiglia.