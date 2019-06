Il popolo del Grifo si ritrova in piazza per festeggiare la fondazione del Perugia calcio

Il popolo del Grifo si ritrova per festeggiare il compleanno del Perugia calcio.

"114 anni di storia ostinatamente A. C. Perugia" è l'invito rivolto ai tifosi per ritrovarsi domenica 9 giugno, alle 18 allo stadio Santa Giuliana per il consueto corteo lungo le vie della città e festeggiare il Grifo.

Immancabili le precisazioni di chi sostiene che il Grifo sia stato fondato nel 1901 (quindi sarebbero 118 anni), ma in ogni caso si tratta di un momento per fare festa e rinnovare l'amore e la passione per i colori biancorossi.