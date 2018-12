102 chilometri in 5 giorni, sulle orme del Perugino... e la Gran Camminata Notturna di Capodanno

Camminando sulle orme di Pietro Vannucci. Dal 27 al 31 dicembre, si attiva il Cammino del Perugino. A seguire, si realizza la Gran Camminata Notturna di Capodanno. È una proposta dell’Associazione Culturale L’Olivo e la Ginestra per chiudere degnamente l’anno 2018 e trovare le giuste energie per sorridere al 2019. Sarà Pietro Vannucci, detto il Perugino, a fare da metaforico ‘Cicerone’, guidando gli ardimentosi camminatori attraverso il territorio a cavallo tra Umbria e Toscana, ricco di suggestioni, storia, tradizioni, paesaggio.

La proposta è certamente ambiziosa: un trekking di 5 giorni della lunghezza di ben 102 chilometri! Partenza da Panicale per arrivare a Fontignano (dove riposano i resti umani del “divin Pittore”). Poi da lì alla zona di Castiglion Fosco e Piegaro, sino a raggiungere Città della Pieve. Nel fatidico 31 dicembre, dalla mattina sino alle 14:00 circa, camminata dalla città natale di Pietro per ritornare a Panicale, passando per Paciano. Lungo la via, per chi lo vorrà, ci si può fermare per la notte a prezzi sostenibili e per la cena. Talvolta l’associazione si organizzerà per cucinare insieme in allegria.

Per le notti del 27 e 28, gli utilizzatori del “caval di San Francesco” saranno ospiti presso l’abbazia dei Sette Frati. Per la notte del 30 andranno presso un centro di accoglienza a Città della Pieve, dove li attenderà Suora Angelica. Appuntamento per questa piccola pazzia, ore 08:45 alla fontana di Panicale. Tutte le questioni relative alla logistica verranno organizzate cammin facendo, grazie alla collaborazione di tutti. Poi, sul fare della sera del 31 dicembre, partenza per la ormai consueta Camminata in notturna di Capodanno.

Intorno a mezzanotte, gran finale con brindisi nel centro storico di Panicale ove avverrà lo scambio degli auguri per il nuovo anno con cibi, bevande, musica e allegria. Per il dolce, si sollecita una crostata di produzione dei camminatori, in previsione di Crostatissima 2019. Per la passeggiata di Capodanno, l’appuntamento è fissato per le ore 19:45 alla fontana di Panicale. Per informazioni e utilità: Louis Montagnoli – louismontagnoli@libero.it – 3471715155 e Giannermete Romani – romaniermete@gmail.com 3471148395.

Per gli abbonati la partecipazione è gratuita, per gli altri, occorrono 5 euro per la copertura assicurativa. Ovviamente, e come sempre, sono necessari abbigliamento idoneo ed attrezzature adatte al tipo di camminata e alle condizioni climatiche.