Perugia brilla, Piazza IV Novembre è un gioiello: è tra le 10 più belle di tutta l'Italia

E' un gioiello. La rivista Paesi Online ha inserito Piazza IV Novembre tra le 10 piazze più belle d'Italia. "Dieci, tutte in luoghi diversi ma con un elemento in comune: la grande bellezza - scrive PaesiOnline - . Le piazze più belle d’Italia sono la cartina tornasole dell’esperienza turistica nel Bel Paese, un modo decisamente classico, ma quanto mai banale, per scoprire quanto di meglio le nostre città abbiano da offrire al turista attento e pronto a lasciarsi circondare dalla bellezza".



E ancora: "In questo tour delle piazze più belle d’Italia vedremo delle mete sicuramente conosciute, ma anche luoghi più nascosti, ma non per questo meno belli, anzi: è proprio il senso di continua scoperta che fa di una vacanza il modo migliore per sentirsi perennemente avvolti dal bello e dal monumentale".

E la prima è Piazza IV Novembre: "Chiamata così in onore della data nella quale l’Italia si impose nella Grande Guerra, Piazza IV Novembre è il luogo di ritrovo per eccellenza del capoluogo umbro - si legge ancora su PaesiOnline - .Una frizzante vita notturna, unitamente a uno straordinario palcoscenico monumentale (ci si trova circondati dal Palazzo dei Priori e dal Duomo), rendono Piazza IV Novembre una meta imperdibile a Perugia. Arrivando da Corso Vannucci, fermatevi ad ammirare la pregevole Fontana Maggiore, capolavoro della scultura attribuito ai Fratelli Pisano, che è forse il simbolo più conosciuto (e fotografato) della città".