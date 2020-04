Coronavirus, giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo: le iniziative di Angsa Umbria

Anche quest'anno, oggi come ogni 2 aprile da quando nel 2007 è stata istituita dall'Assemblea Generale dell'Onu per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico, si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo. E in tempi di coronavirus - difficili per tutti ma in particolare per chi è portatore di disabilità e necessita di attenzioni specifiche e coordinate, grazie al supporto del Servizio Sanitario Nazionale - Angsa Umbria è impegnata in campagne smart e digitali per restare al fianco dei ragazzi e delle loro famiglie. Tra queste la video conferenza in programma oggi alle 17, con esperti in diretta Facebook sulla pagina di Angsa Umbria ("L'autismo ai tempi del Coronavirus", con Simona Levanto, Michele Rossi e Giovanni Magoni).

LE INIZIATIVE:

#nelbludipintodipiù Esprimiti con un disegno o un'opera d'arte che contenga il colore blu, a testimonianza dell'attenzione verso le persone con sindrome autistica. Condividilo su Facebook taggando Angsa Umbria e usando l'hashtag #nelbludipintodipiù

#alprimoposto Campagna di Angsa Nazionale: pubblica sui social una foto mostrando o indossando un oggetto di colore blu e usa l'hashtag #alprimoposto

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al fianco dell'associazione si schiera Paola Lungarotti, sindaco di Bastia Umbra dove l'associazione ha sede, che invita "a condividere le iniziative di Angsa Umbria Onlus allo scopo di aumentare sempre di più la consapevolezza nei confronti di questa importante tematica, che necessita di una grande attenzione".