Approvata dalla Giunta la proposta del vice sindaco Tuteri: "Più risorse a sostegno dei centri estivi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Su proposta del vice sindaco ed assessore alle politiche scolastiche Gianluca Tuteri è stata approvata dalla giunta comunale la delibera per l’utilizzo delle risorse per il potenziamento dei centri estivi. In particolare modo l’Amministrazione comunale ha deciso di impiegare le risorse a disposizione per il raggiungimento di tre scopi: a) favorire l’inserimento dei bambini e ragazzi con disabilità. Si tratta di un progetto gestito dal Comune in collaborazione con l’ASL in base ad appositi accordi e garantendo il pagamento di operatori addetti all’assistenza; b) favorire l’inserimento dei bambini e ragazzi attualmente assistiti dai servizi sociali del Comune.

Si tratta di un servizio gestito insieme ai servizi sociali medesimi e che garantisce ai gestori il pagamento delle rette non pagate dagli utenti; c) contenere il costo delle tariffe di iscrizione a carico delle famiglie, da rimborsare ai gestori dei centri estivi sulla base del numero di iscritti e del relativo periodo di iscrizione.

“Dopo i lunghi mesi di quarantena – ha detto il vice sindaco Gianluca Tuteri – i centri estivi rappresentano per i nostri ragazzi un’occasione imperdibile per ritrovare la socialità perduta nel periodo del lockdown. Sappiamo bene che la pandemia ha messo in estrema difficoltà tantissime famiglie, con i genitori costretti a dedicarsi contemporaneamente a lavoro e figli senza poter usufruire di alcun aiuto. Tuttavia ciò che è stato più grave durante la quarantena è che i bambini di ogni età, dai più piccoli (0-3 anni) ai più grandi (dai 3 anni in su) sono stati privati da un giorno all’altro della possibilità di frequentare spazi (asili nido e scuole materne) fondamentali per la costruzione delle loro personalità e per la crescita individuale. Siamo consapevoli, quindi, che i centri estivi siano una prima, fondamentale risposta per ragazzi e famiglie in vista della riapertura dell’anno scolastico. Per questo l’Amministrazione comunale di Perugia sostiene, con questa delibera e con altre iniziative già assunte o in procinto di essere approvate, l’attività dei centri estivi e di tutti quegli operatori che hanno scelto di ripartire per il bene dei nostri ragazzi nonostante le limitazioni e le regole imposte dalla normativa e le oggettive difficoltà legate al post covid-19”.