La Fabbrica del Pensiero Creativo sforna altro super-convegno: amore, poesia e passione e coraggio sempre!

Un nuovo macro-evento organizzato dall’Avv. Rosa Petruccelli, fondatrice del Centro Culturale Multidisciplinare “La Fabbrica del Pensiero Creativo”. Lo stile è sempre lo stesso, innovativo e multidisciplinare. Ossia l’utilizzo di diversi linguaggi per riflettere e discutere di problematiche sociali. Il 26 luglio prossimo, ore 17, presso Biblioteca San Matteo degli Armeni, Perugia avrà luogo l’evento dal titolo “Le passioni non sono acqua fresca e neppure aria fritta: "solo una sana e consapevole passione salva l’uomo dalla dipendenze e dalla depressione". L’evento si struttura in due parti.

Nella prima parte antropologi, psicologici, avvocati si interrogano su problematiche molto attuali: ossia le dipendenze patologiche, la depressione, con particolar riguardo alle implicazioni criminologiche del fenomeno. Droghe ed alcool, infatti, riducono i freni inibitori ed aumentano il livello di aggressività e di impulsività, spingendo il soggetto a compiere atti violenti, dolosi o colposi, contro altri o se stesso. Ci chiederemo se le passioni (intese in senso generale, ossia civile , sportiva, artistica) possano costituire un antidoto all’apatia dell’attuale società narcisistica e materialista, un stimolo ad uscire dalle dipendenze e dalla depressione e, uno modo per tener lontane cattive abitudini. Nella seconda parte dell’evento, gli artisti metteranno in scena la Passione con

uno spettacolo di Poesia-danza.

I componimenti poetici della Fondatrice del Centro Culturale “La Fabbrica del Pensiero Creativo”, saranno interpretati, e messi in scena, attraverso la danza, nel mentre l’autrice ne declamerà i versi. Danzatrice è la bravissima Giulia Santoni. Coreografie a cura di Erika Cargiani. L’artista Marco Coletti ci racconterà la Passione con la voce e le note della sua chitarra

Il pittore David Urru ci mostrerà la Passione attraverso le sue opere pittoriche. L’evento del 26 luglio anticipa la tematica, (dipendenze, disturbi della personalità, depressione) che sarà trattata nel prossimo Convegno scientifico istituzionale, a Settembre. Sempre da un’idea e a cura dell’Avv. Rosa Petruccelli che si occupa di diritto civile, penale, criminologia (soprattutto i rapporti tra disturbi della personalità ed il compimento di atti criminali)