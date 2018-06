Meteo, le previsioni in Umbria: il maltempo torna alla carica, di nuovo temporali

Le previsioni meteo per i prossimi giorni del sito specializzato Umbria Meteo: "Settimana che inizia con sole e caldo ma già da martedì 12 giugno tornano le nubi con qualche locale pioggia e soprattutto un sensibile calo termico".



E ancora: "Rovesci e temporali soprattutto tra mercoledì 13 e giovedì 14 giugno. Venerdì 15 giugno correnti nord orientali con instabilutà atmosferica che tenderà a concentrarsi sui settori occidentali e meridionali dell'Umbria, Prossimo fine settimana ancora incerto, incombe il possibile arrivo di un nuovo impulso di aria fresca ed instabile nord atlantica ma ancora molti dubbi su traiettoria e quindi effetti sull'Italia e sulla nostra regione. In generale temperature in linea o poco sotto le medie del periodo".