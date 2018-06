SERVIZIO PUBBLICO - Perugia, partono lavori straordinari alla rete: stop acqua, ecco le vie interessate

Umbra Acque ha informato i cittadini del Comune di Perugia che a causa lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione dalle ore 21:00 di martedì 5 Giugno 2018 alle ore 06:00 di Mercoledì 6 Giugno. Verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Perugia:

Viale Pompeo Pellini

Via Orazio Antinori

Via Piaggia Colombata

Via Serafino Siepi

Via Del Coppetta

Via San Galigano

Via Spirito Gualtieri

Via Bonciario

Via Maturanzio

Via Ruggero d’Andreotto

Via Montemorcino

Via Giampaolo Lancellotti

"Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente": ha spiegato l'azienda.