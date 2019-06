Lions club di Perugia e Terni insieme per potenziale la strumentazione salva-vita a Pediatria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Da sempre i Lions Club, sensibili alle problematiche dei Bambini, sono vicini alle realtà ospedaliere territoriali e ai malati. Giovedi 27 giugno alle ore 11 presso il reparto di Pediatria, dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, si è svolta la cerimonia di consegna dello strumento elettromedicale “ Spirometro con Ossimetro”. Lo strumento, donato alla struttura, deriva dai proventi della raccolta fondi dell’evento organizzato da Banca Mediolanum (ufficio consulenti finanziari di Terni) e dai club Lions Perugia Centenario, S Gemini Terni dei Naharti, Terni Host, Narni. Nell’evento in questione “Concerto Stabat Mater di Gioacchino Rossini”, svoltosi lo scorso Febbraio presso la Basilica di San Francesco a Terni, si esibivano: la Nuova Orchestra da Camera di Perugia (30 elementi), 4 cantanti solisti Cori Riuniti (100 coristi). Alla consegna dello strumento presente il Direttore della Pediatria Terapia intensiva d.ssa Federica Celi, Dr.ssa Barbara Vecchi, Annalisa Marra, dott Gabiati Gabriele , oltre ai presidenti del Lions Club Perugia Centenario dott Riccardo Spadolini, il rappresentante per Banca Mediolanum e socio del Club Perugia Centenario Dott Carlo Palombi, il presidenti del Lions Club S Gemini Terni dei Naharti Loris Antonelli, il presidente Maria Rita Chiassai club Terni Host , il presidente del club Lions di Narni Dott Mauro Andretta. Il direttore d.ssa Federica Celi ringrazia i Lions per la donazione , “uno strumento che permetterà di dare un servizio in più ai bambini, fino ad ora era necessario andare fuori regione per ottenere questo esame “ In tal modo i Lions donano al reparto di pediatria un oggetto necessario, lo spirometro, uno strumento diagnostico molto efficace e non invasivo, utilizzato frequentemente nella diagnosi e nella valutazione delle funzionalità polmonari dei soggetti con malattie restrittive o ostruttive,.

