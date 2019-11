Natale e solidarietà, a Perugia il temporary shop di Emergency: regali speciali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Torna lo Spazio Natale EMERGENCY a Perugia, fino al 23 dicembre. Un temporary shop che offre l'opportunità di scegliere regali "fatti ber bene", permettendo di sostenere le attività umanitarie dell'organizzazione. Nello Spazio Natale EMERGENCY di Perugia, in via dei Priori 13/A, è possibile scegliere un regalo tra agende e calendari, accessori e capi d'abbigliamento, libri e giocattoli, gadget e prodotti enogastronomici. L'ampio ventaglio di proposte comprende anche soluzioni originali come gioielli ricavati dall'alluminio delle mine antiuomo. Quanto raccolto dalla vendita dei prodotti sarà destinato agli ospedali di EMERGENCY in Afghanistan e in Iraq. Dal 23 novembre al 23 dicembre (dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 19.30) sugli scaffali dello Spazio Natale EMERGENCY di Perugia si possono trovare prodotti belli, utili e sostenibili provenienti dall'economia carceraria o dalle filiera solidali, così come dal riuso e dal riciclo. Inoltre, è possibile trovare il "Panettone fatto per Bene", realizzato in collaborazione con le Tre Marie in occasione dei 25 anni di EMERGENCY.